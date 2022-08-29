مَنْ الطابور الخامس الذي يسعى لاشعال حرب اهلية بالعراق

خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان المتتبع للاعلام السعودي يرى وجود مؤامرة لدعم فئة شيعية على حساب اخرى من اجل احداث الفتنة، محذراً من الوقوع بحرب اهلية الذي يخشاه الجميع وهذا ما تظهره التلفزة لما يحدث في المنطقة الخضراء، بعدما تخلص العراق من تنظيم داعش الوهابي الذي دفعه اذناب السعودية وهي تقف وراء دفع العراق باتجاه الفتنة وتتربص لاحداث فجوة داخل المكون الشيعي والمجتمع العراقي.

واكد مراسلنا ان حظر التجوال مازال ساريا في بغداد وسيبدأ بعد قليل في جميع المحافظات، مشيراً الى انسحاب جميع المتظاهرين من انصار التيار الصدري من مجلس النواب العراقي،الا ان بعض المؤسسات الحكومية مازالت خاضعة لسيطرة المتظاهرين.

كما اكد ان اطلاق النار لم يتم من قبل قوات الامن بشكل مباشر وربما يكون في الهواء من اجل تفريق المتظاهرين

واعتبر مراسلنا ان فرض الحظر الشامل في بغداد وجميع المحاظفات ياتي من اجل فرض التهدئة لكنه يبدو غير كاف اذا ما تم الذهاب لحل الازمة، ولفت مراسلنا الى ان حل الازمة السياسية في ابداء المزيد من المرونة وتقديم التنازلات من اجل مصلحة العراق.

واوضح ان القوى الامنية حاولت دوما الوقوف على مسافة واحدة من القوى السياسية وهي الان تعمل في هذا الاطار.

هذا وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم وإلى إشعار آخر.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد اعلن اعتزال العمل السياسي نهائيا، على إثر التطورات السياسية التي يشهدها العراق. وعلى اثر سماع انصاره الاعتزال خرجوا في تظاهرات واقتحموا المنطقة الخضراء وسيطروا على القصر الرئاسي في وقت اعلنت العمليات المشتركة العراقية حظرا شاملاً للتجوال في العاصمة العراقية بغداد.

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