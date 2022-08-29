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محمد الياسري: ينبغي التواصل مع قيادة التيار الصدري لاخراج المتظاهرين من المنطقة الخضراء

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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