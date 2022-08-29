ممثل "الجهاد" في لجنة الأسرى: معركة الأسرى ستمتد حتى استيفاء حقوقهم

وقال مزهر في حديث لـ"قناة الأقصى":" نتابع عن كثب الخطوات التصعيدية التصاعدية لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال واليوم سيقوم الأسرى بلبس "الشباص" ويخرجون إلى الساحات حتى يوم الخميس القادم"، لافتاً إلى أن ألف أسير سيدخل يوم الخميس القادم الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأضاف:" سيدخل باقي الأسرى في الإضراب المفتوح عن الطعام على دفعات حتى يصل العدد إلى 4500 أسير"، مؤكداً أن القوى الوطنية في انعقاد دائم لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأردف قائلاً:" لأول مرة منذ سنوات يجتمع الأسرى من كل الفصائل على خطوات احتجاجية موحدة تحت اسم لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها"، مبيناً أن من أهم مطالب الحركة الأسيرة عدم تنقل الأسرى المؤبدات داخل سجون الاحتلال.

كما بين أن يوم أمس كان هناك اجتماع للجنة الأسرى وخرجنا بشعار "موحدون لدعم أسرانا الأبطال"، مشيرا إلى أن اللجنة لديها برنامج متكامل لدعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، بفشل جلسة الحوار مع إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي في سجن "هداريم"، وعلى إثره قرر الأسرى إغلاق جميع الأقسام اخل السجن غداً الثلاثاء.

وأوضح المكتب، أن الاسرى بدأوا في الاستعداد للإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لإجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم.

وأمس الأحد، بدأ الأسرى أولى خطواتهم النضالية بحل التنظيمات في كافة السجون في خطوة تمرد على السجان وقراراته بأعلى درجاته كمرحلة أخيرة قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان لها، أن "حل التنظيم" سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى، والتي ستستمر حتى في حال دخول الإضراب عن الطعام.

وحددت اللجنة الخطوات التي ستتخذ خلال الأسبوع الجاري، وتشمل غدًا الاثنين لبس "الشاباص" بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد.

وسيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.

ودعت الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانبهم، وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدةً على أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.