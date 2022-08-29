الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاطار التنسيقي: يجب على الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليه عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير عراقي: السيد مقتدى قائدنا ‏والمساس به خط أحمر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. العراق.. هل خيار الحوار مازال على الطاولة؟

قلق صهيوني من تهديدات حزب الله اذا ما رفض الكيان اعطاء لبنان حقوقه البحرية

مقتل طفل وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات طرابلس الليبية

إلغاء الرحلات الجوية من طهران الى بغداد حتى إشعار آخر

بوركينا فاسو يعلن القضاء على 28 مسلّحاً