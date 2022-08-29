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الاطار التنسيقي: ندعو التيارِ الصدري الى العودة لطاولة الحوار وتفاهمات مشتركة تضع خارطة طريق تعتمد القانون والدستور لتحقيق مصالح الشعب

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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