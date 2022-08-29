الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاطار التنسيقي: إننا نؤكد مجدداً وقوفنا مع الدولة ومؤسساتها إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحياد حينما تتعرض مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عون يهنئ منتخب لبنان في كرة السلة بعد فوزه على الهند 

استقدام عشرات الارهابيين إلى المهرة لتفجير الوضع عسكرياً

سفير عراقي: السيد مقتدى قائدنا ‏والمساس به خط أحمر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. العراق.. هل خيار الحوار مازال على الطاولة؟

قلق صهيوني من تهديدات حزب الله اذا ما رفض الكيان اعطاء لبنان حقوقه البحرية

مقتل طفل وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات طرابلس الليبية