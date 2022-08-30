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باختصار..غموض الموقف التركي إزاء سوريا

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي, إن تصعيد العمليات العسكرية التركية بسوريا سيكون غير مقبول.

العالم - باختصار

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