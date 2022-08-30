محادثات بين تبون وأبي أحمد بمقر الرئاسة في الجزائر

العالم - الجزائر

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم أمس، إن الرئيس تبون استقبل آبي أحمد بمقر رئاسة الجمهورية، دون مزيد من التفاصيل.

ويرجح أن تكون المواضيع ذات العلاقة بأزمة سد النهضة، والنزاع مع جبهة التغراي، والوضع في مالي ومنطقة الساحل، ومستقبل الاتحاد الإفريقي، والتعاون الثنائي، على أجندة زيارة آبي أحمد إلى الجزائر.

ويوم الأحد، بدأ آبي أحمد زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.

جاء ذلك بحسب بيان للحكومة الجزائرية نشرته على صفحتها في فيسبوك، حول استقبال رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، نظيره الإثيوبي، بمطار هواري بومدين الدولي.

وقال البيان إن “الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، استقبل رئيس الوزراء الأثيوبي أحمد علي آبي، الذي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تكن الزيارة معلنة، قبل وصول آبي أحمد إلى مطار هواري بومدين، إلا أنها تأتي في خضم زخم جديد للعلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا.

وكانت الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك زودي، لبت دعوة نظيرها الجزائري عبد المجيد تبون، لاحتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر في 5 جويلية الماضي.

وأعلنت وورك زودي، في مؤتمر صحافي مشترك مع تبون، آنذاك، عن تسيير خط جوي مباشر بين عاصمتي البلدين الجزائر وأديس أبابا.

وأكد الرئيسان التحضير لانعقاد اللجنة المختلطة الخامسة بين البلدين خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم في العاصمة الإثيوبية.

وإلى جانب العمل الثنائي، يؤكد البلدان في معظم المناسبات، على تنسيق مواقفهما حيال الاتحاد الإفريقي ومسألة تمثيل إفريقيا الدائم في مجلس الأمن الدولي.