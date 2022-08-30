الرئیس‌ الايراني: مرجعية العراق تؤدي دورا مهما في استقرار البلد

العالم - ايران

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيد ابراهيم رئيسي يوم الاثنين في مكتبه بطهران وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وأضاف السيد رئيسي: ان إرساء الأمن والإستقرار في العراق انما يتحقق فقط من خلال الحوار بين جميع التيارات السياسية في هذا البلد على اساس الدستور من اجل خلق توافق حول تشكيل حكومة جديدة تعمل لحل مشاكل الشعب العراقي. مؤكدا ان : مرجعية العراق تؤدي دورا في غاية الأهمية في هذا الشأن.

كما أشاد الرئيس الايراني في جانب اخر من حديثه بمبادرات العراق لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة، قائلا : ان مبادرات وخطوات العراق لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة دون تدخل الاجانب تساهم في تعزيز التضامن الاقليمي. معربا عن اعتقاده بأن اعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وايران يخدم امن المنطقة.

ووصف السيد رئيسي اجراء 5 جولات من الحوار بين ايران والسعودية بوساطة عراقية أمرا مفيدا، معتبرا ان استكمال تنفيذ التوافقات الحاصلة سابقا من شأنه ان يمهد الطريق لرفع مستوى التعاطي بين البلدين.

من جانبه أشاد وزير الخارجية العراقي في هذا اللقاء بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية المتواصل لأمن واستقرار العراق وكذلك دعمها لاستكمال مسار العملية السياسية لتشكيل حكومة جديدة في هذا البلد.

وأكد فؤاد حسين على استمرار الدور الخلاق للحكومة العراقية في سياق تحسين العلاقات بين ايران والسعودية حيث قدم في هذا الشأن تقريرا مفصلا الى الرئيس الايراني.