شاهد.. مجموعة تصاوير متداولة من العاصمة بغداد

العالم - العراق

واضاف المصدر الى أنّ القوات الامنية المتمركزة داخل المنطقة الخضراء، ردّت على مصادر النيران هذه. مشيرا الى ان المسلحين استهدفوا المنطقة بشكل خاص بسبع قذائف هاون على الأقلّ، بحسب المصدر نفسه.

واطلق مسلحو السرايا عدة صواريخ 107 ملم من منطقة البلديات باتجاه المنطقة الخضراء. كذلك اخر انصار التيار الصدري مقرا لحزب الدعوة وآخر لتيار الحكمة في حي الزعفرانية جنوب بغداد.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد يوم امس الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

ومن البصرة جنوبي العراق، أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية بأن مسلحين من سرايا السلام استهدفوا القصور الرئاسية التي تضم مقر القوات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وأشار المراسل عن مصادر أمنية محلية الى أن الاشتباكات استمرت لساعات بين مسلحي سرايا السلام وأحد ألوية الحشد الشعبي.

كما أكدت المصادر الأمنية بأن عناصر سرايا السلام نفذوا هجوماً مسلحاً على مبنى القنصلية الايرانية في البصرة وعلى مقر آخر تابع لأحد الأحزاب السياسية دون وقوع خسائر بشرية.

وانتشرت صباح اليوم صور متداولة يوثق احدها اشتعال النيران في مقر عصائب اهل الحق في مدينة بابل جنوب بغداد واخرى لاستعدادات عسكرية مسلحة لسرايا السلام كما انتشر فيديو يصور مناوشات مسلحة لمجموعة من المسلحين بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

نشاهد معا:

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