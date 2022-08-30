عبد اللهیان: لاتوجد اية حدود لتنمية العلاقات الشاملة مع البرازیل

العالم - ايران

وأشار عبد اللهيان خلال استقباله يوم الاثنين "كنت نوبرغا" الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع المشاورات السياسية بين ايران والبرازيل، الى ماضي العلاقات بين البلدين الذي يمتد الى 120 عاما مؤكدا اهتمام الحكومة الايرانية الخاص بتنمية العلاقات مع اميركا اللاتينية. وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بعدم وجود اية حدود لتنمية العلاقات الشاملة مع البرازیل.

بدوره أشار مساعد وزير الخارجية البرازيلي في هذا اللقاء الى طريقة العمل السائدة في العلاقات الثنائية مؤكدا اهمية تطوير العلاقات مع ايران من وجهة نظر الحكومة البرازيلية.

واعرب نوبرغا عن ارتياحه للمحادثات التي اجراها في طهران مع نظيره الايراني مشيرا الى اهمية زيادة تبادل الوفود السياسية بين البلدين.