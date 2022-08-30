ارتفاع عدد القتلی في بغداد واضراب مقتدی الصدر عن الطعام

العالم - مراسلون

لم تمض ساعات على اعلان السيد مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي حتى صعدت جماهير التيار الصدري من مواقفها، اعتصام البرلمان تمدد ليتحول الى اقتحام للقصر الحكومي والتوجه صوب نقاط اخرى مهمة داخل المنطقة الخضراء قبل ان تتدخل القوات الامنية لتفريق المتظاهرين، نتائج التصعيد وفق مصادر امنية عشرات القتلی والجرحی في صفوف القوى الامنية والمتظاهرين.

وقال أحد المتظاهرين الصدريين:"قال لهم (الصدر) لننسحب نحن وانتم وليشکل الحکومة المستقلين، لم يقبلوا، فماذا يفعل، قال لهم اذا انتم و الشعب، وهذا هو الشعب الذي ترونه".

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر اوامر بفتح تحقيق عاجل في الاحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء، وفرضت الحكومة العراقية حضراً شاملاً للتجوال وشددت اجراءاتها الامنية في بغداد وبقية المحافظات مع التزام الجيش والقوى الامنية اقصى درجات الانذار الذي رافقه انتشار مكثف لا سيما بالقرب من الدوائر الحكومية والمصارف تحسبا لأي تصعيد مستقبلي.

سياسياً دعوات الحوار والابتعاد عن العنف او المساس بمؤسسات الدولة هي المحاور التي كثفت القوی السياسية المختلفة المطالبة بها وبينها الاطار التنسيقي والرؤساء الثلاثة وكذلك الحال مع فحوى بيان خرجت به بعثت الامم المتحدة في العراق.

وقال المحلل السياسي سعد الزبيدي لقناة العالم:"لملمة الموضوع والجلوس الی طاولة المفاوضات حتی لايتأزم الوضع هو الحل، نحن الان امام منحدر خطير لربما تكون التظاهرات والتصعيد وما انتج عنها من سقوط شهداء وجرحی ربما تكون الشرارة التي سوف تشعل حرباً رابحها خاسر".

وسط هذا التصعيد الخطر بدأ السيد مقتدی الصدر اضراباً عن الطعام حتی يتوقف العنف واستعمال السلاح وذلك وفقاً لما أعلنه رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة حسن العذاري الذي أضاف ان ازالة الفاسدين لاتعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الاطراف.

حذر وترقب يسود الشارع العراقي جراء التطورات المتسارعة للاحداث والتي تزامنت مع بدء سريان حظر شامل للتجول، تطورات يصفها مراقبون بأنها الأكثر خطورة على النظام السياسي القائم منذ العام 2003.