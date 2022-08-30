الاحتلال يقتحم مسجدًا في النقب وحماس تستنكر

العالم - فلسطين

وقال قاسم في تصريح صحفي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، مساء الاثنين،: "مداهمة الشرطة الصهيونية لمسجد البدر في مدينة رهط في الداخل المحتل، استفزاز حقيقي لمشاعر شعبنا، واستمرار للسياسة العنصرية البغيضة التي تمارسها المؤسسات الصهيونية ضد أهلنا في الداخل المحتل".

وأشار إلى أن انتهاكات سلطات الاحتلال مواصلة لسلوكها الإجرامي في العدوان على مقدساتنا في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية مسجد البدر بمدينة رهط عصر الاثنين؛ بدعوى حضور محاضرة داخل المسجد.

وقال القيادي وعضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أسامة العقبي، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: "نشجب ونستنكر ونستغرب كذلك هذه المناظر، دخول (اقتحام) رجال الشرطة والشرطيات الكاسيات إلى أحد مساجدنا في مدينتنا النقباوية رهط".

وتابع: "هذه المناظر مسيئة جدًّا لديننا وأخلاقنا مهما كان السبب. ممنوع دخول هؤلاء إلى مساجدنا، هذه سابقة خطيرة جدًّا".