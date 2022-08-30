دخول القوات الموالية للإمارات إلى مدينة زنجبار + صور

العالم - اليمن

واشارت مصادر خبرية أن القوات الموالية للإمارات استكملت سيطرتها على الشريط الساحلي الرابط بين محافظتَي أبين وشبوة. وإذ اعتبر «الانتقالي الجنوبي» ذلك التطوّر بمثابة «انتصار كبير» له، حيث اشارت المصادر لصحيفة "الاخبار " انه يبدو حتى الآن، أن الرياض لا تزال تحرص على إبقاء نوع من التوازن منعاً لتغوّل الجماعات التابعة لأبو ظبي، وهو ما جلّته تفاصيل الاتفاق الذي رعاه الملحق العسكري السعودي في عدن، بشأن إعادة الانتشار في أبين

وكان في استقبال القوات لدى وصولها محافظ أبين "أبوبكر حسين" وقائد المنطقة العسكرية الرابعة "فضل حسن" إلى جانب قيادات من قوات الانتقالي.

ودخلت قوات أمن أبين إلى مدينة زنجبار برفقة القوات التابعة لألوية العمالقة.

واشارت مصادر خبرية أن دخول قوات أمن أبين إلى مدينة زنجبار جاء عقب التوصل إلى اتفاق بين الانتقالي والقوات التابعة للرياض لتسليم مهام إدارة الأمن في زنجبار إلى العميد علي الذيب الكازمي.