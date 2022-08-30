الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

دخول القوات الموالية للإمارات إلى مدينة زنجبار + صور

دخول القوات الموالية للإمارات إلى مدينة زنجبار + صور
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

دخلت  القوات الموالية للإمارات إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين اليمنية.

العالم - اليمن

واشارت مصادر خبرية أن القوات الموالية للإمارات استكملت سيطرتها على الشريط الساحلي الرابط بين محافظتَي أبين وشبوة. وإذ اعتبر «الانتقالي الجنوبي» ذلك التطوّر بمثابة «انتصار كبير» له، حيث اشارت المصادر لصحيفة "الاخبار " انه يبدو حتى الآن، أن الرياض لا تزال تحرص على إبقاء نوع من التوازن منعاً لتغوّل الجماعات التابعة لأبو ظبي، وهو ما جلّته تفاصيل الاتفاق الذي رعاه الملحق العسكري السعودي في عدن، بشأن إعادة الانتشار في أبين

وكان في استقبال القوات لدى وصولها محافظ أبين "أبوبكر حسين" وقائد المنطقة العسكرية الرابعة "فضل حسن" إلى جانب قيادات من قوات الانتقالي.

ودخلت قوات أمن أبين إلى مدينة زنجبار برفقة القوات التابعة لألوية العمالقة.

واشارت مصادر خبرية أن دخول قوات أمن أبين إلى مدينة زنجبار جاء عقب التوصل إلى اتفاق بين الانتقالي والقوات التابعة للرياض لتسليم مهام إدارة الأمن في زنجبار إلى العميد علي الذيب الكازمي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يتقدم لأبواب أبين وشبوة دون قتال

اليمن..لماذا تهاجم القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات مدينة أبين؟

المسيّرات الأيرانية، مناورات ودلالات.. في أبين، صراع مرتزقة أم نزاع دول؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كرة النار بدأت تتدحرج استخدام الأسلحة الثقيلة في الاشتباکات بالعراق +فيديو

شاهد.. رجل يعثر على كنز مدفون منذ 160 مليون عام في البرتغال!

الاحتلال يقتحم مسجدًا في النقب وحماس تستنكر

إصابة مستوطنَين بإطلاق نار شرق نابلس

دخول القوات الموالية للإمارات إلى مدينة زنجبار + صور

بشار الجعفري سفيرا لدمشق في 'موسكو' قريبا