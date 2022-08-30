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وزير النقل اليمني يبحث مع مسؤول اممي قصية مطار صنعاء واحتجاز سفن الوقود

وزير النقل اليمني يبحث مع مسؤول اممي قصية مطار صنعاء واحتجاز سفن الوقود
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

 أكد المنسق المقيم للشئون الإنسانية في صنعاء ديفيد غريسلي على أهمية وحيوية دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء بالنسبة إلى الشعب اليمني وبما يخفف الأزمة الإنسانية في اليمن.

العالم - اليمن

وقال غريسلي في تصريح للمسيرة يوم الاثنين، إن موضوع دفع الرواتب وفتح مطار صنعاء قضايا حيوية ومهمة جدا للشعب اليمني.

وأضاف: "لا زلنا ننظر بإيجابية لحل القضايا المتصلة بدفع الرواتب وإعادة فتح مطار صنعاء وعودة الرحلات إلى القاهرة".

تصريح غريسلي جاء هامش لقاءه بوزير النقل اللواء عبدالوهاب الدرة، يوم الاثنين، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بميناء الحديدة ومطار صنعاء وكذا الشق الإنساني للهدنة الأممية.

كما ناقش اللقاء قضية تأخر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة بشأن تطوير ميناء الحديدة واستبدال الكرينات المدمرة من قبل تحالف العدوان.

وبحث الجانبان كذلك قضية الناقلة صافر، ودور الأمم المتحدة في المساعدة لتطوير مطار صنعاء بما يخدم توسيع وجهات السفر وفقا للهدنة.

بدوره، استنكر وزير النقل خلال لقائه غريسلي، استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود، مؤكداً أن ذلك يشكل تهديداً للهدنة الأممية.

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وزير النقل اليمني يبحث مع مسؤول اممي قصية مطار صنعاء واحتجاز سفن الوقود

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