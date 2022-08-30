شاهد.. هل الأزمة في العراق دخلت مرحلة حرجة؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الجبوري، في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بالاشتباكات اشتباكات مسلحة عنيفة بين انصار التيار الصدري والقوات الأمنية العراقي، إن الأزمة في العراق دخلت مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

وأضاف، أن احتواء ما يحصل في المشهد العراقي يقع على عاتق كل القوى السياسية والاجتماعية، مشيرا الى أن الاقتتال الداخلي في العراق لو لم يتم احتوائه سياخذ البلد الى مسارات لاتحمد عقباها.

ونوه الاستاذ بالعلوم السياسية، الى الارهاب المتربصة بالعراق الذي يحاول أن يصتطاد من الماء العكر، لذا يتوجب على القادة السياسيين والشعب العراقي أن يتنبه الى هذا الامر الخطير.

واشار الاستاذ بالعلوم السياسية، الى أن عدم امتثال القوى السياسية العراقية لإرشادات المرجعية جعلت المرجعية أن تنأى بنفسها عن المشهد السياسي.

واوضح الجبوري، أن حسب معطيات المشهد العراقي ومايحصل فيه الان، يثبت أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لايزال في المشهد السياسي، رغم اعلان اعتزاله أمس.

وبين الاستاذ بالعلوم السياسية، أن بعض الدول في الخليج الفارسي بما فيها السعودية ترى مصالحها من خلال الأزمة الحالية في العراق.

وهذا واعلنت الحكومة العراقية اليوم عطلة شاملة في كافة ارجاء العراق وهناك دعوات للناس بالتزام منازلهم وعدم الخروج للشوارع.

واستهدفت ليلة أمس، مقار تابعة لمنظمة بدر التابعة لهادي العامري وعصائب أهل الحق ومنظمات تابعة للحشد الشعبي.

وأعلنت مصادر قريبة من التيار الصدري استهداف قوافل عسكرية بالقرب من الدجيل وبعض الطرق التي تصل الی بغداد ما أدی الی احراق بعض العجلات في هذه القوافل العسكرية وسقوط العديد من القتلی والجرحی.

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