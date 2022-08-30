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قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائف "الأنيرجا" على منزل محاصر في روجيب شرق نابلس وسط اشتباكات وسماع دوي إطلاق مقذوفات صاروخية

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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