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باختصار..من مذكرات جاريد كوشنر.. كسر التاريخ

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

كوشنر والدقائق التي سبقت إغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني .

العالم - باختصار

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باختصار..من مذكرات جاريد كوشنر.. كسر التاريخ

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