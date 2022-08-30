شاهد.. قصف الخضراء بـ'4' صواريخ ومسلحون يوزعون اسلحة امام اسوارها

العالم - العراق

أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني في العراق قبل قليل في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واوضحت قائلة ان "المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف ب ٤ صواريخ سقطت في المجمع السكني، ما ادى الى حدوث أضرار فيه، حيث كان مكان انطلاقها من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة.

كما تداولت قنوات اعلامية منها قناة "صابرين نيوز" المقربة من المقاومة الاسلامية، فيديو لمجاميع من مسلّحي سرايا السلام "التنظيم المسلّح التابع للتيار للصدري" وهم يقومون بتوزيع مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة امام اسوار المنطقة الخضراء.

نشاهد معا:

--

لف

--

يذكر، ان رئيس مجلس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً"، مبينا أنه "شدد على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجها "بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".