البرهان شكّل لجنة لإختيار رئيس وزراء السودان

العالم - السودان

وشكّل البرهان، بدوره لجنة لتنقيح الأسماء واختيار واحدا من بين المرشحين لتقلد المنصب وإنهاء حالة الفراغ الدستوري الذي يعيشه السودان منذ قرابة العام بعد إطاحة الجيش السوداني برئيس الوزراء عبدالله حمدوك وحكومته في تشرين الأول الماضي.

وخلال الفترة الماضية عقدت مبادرة "أهل السودان" مؤتمر دائرة مستديرة قاطعته قوى الشارع بجانب قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، ورأت أنه "محاولة لإعادة نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير".

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، القوى المدنية المختلفة للإسراع "في الوصول إلى حلول عاجلة لتكوين هياكل ومؤسسات الحكم".

مؤكداً أن "المكون العسكري على استعداد لعقد لقاءات تشاورية مع الجهات المختلفة حول إطلاق عملية الحوار لتحقيق توافق وطني يسهم في إكمال المسار الانتقالي والتحول الديمقراطي وصولا للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية".