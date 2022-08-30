آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء

العالم - الأزمة الأوكرانية

وتم ذلك في سلسلة ضربات كان آخرها واحدة شلّت حركة الطائرات الحربية في مطار فينيتسيا العسكري، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

الإدارة العسكرية لمدينة إينرغودار تتحدث عن هدف القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه

قال ألكسندر فولغا رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إينرغودار، إن القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، مبنى تخزين الوقود النووي.

وأشار فولغا إلى أن القصف الأوكراني تسبب بثقب في سقف المبنى.

ووفقا لهذا المسؤول، لا تزال الخلفية الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها، في الحدود الطبيعية المعتمدة.

وأضاف ألكسندر فولغا: "يريد الأوكرانيون تنفيذ عمل إرهابي في المحطة، ليسفر عنه تلوث إشعاعي في المنطقة المحيطة بالمحطة، ولتتحرك الإشعاعات لاحقا نحو أوروبا".

ونوه فولغا بوجود الكثير من الأدلة على أن أوكرانيا لا تريد وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، وهذا هو سبب تزايد الاستفزازات من جانب القوات الأوكرانية.

وشدد المسؤول على أنه يتم توثيق جميع الانتهاكات والاستفزازات الأوكرانية، وسيتم عرضها على خبراء الوكالة بمجرد زيارتهم للمحطة.

جوزيب بوريل: الوضع في أوكرانيا سيئ للغاية وعلينا زيادة دعمها عسكريا

اعتبر المفوض الأعلى للسياسية الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوضع في منطقة العمليات العسكرية بأوكرانيا سيئ للغاية والبلاد بحاجة إلى مساعدة جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في براغ اليوم الثلاثاء، حيث قال بوريل إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون توسيع إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومهمة تدريب الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا لا يزال "سيئا للغاية".

وتابع بوريل: "أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا، وسنواصل تقديم مساعدات عسكرية، كما سيناقش الوزراء فكرة إنشاء مهمة رفيعة المستوى لتدريب الجيش الأوكراني"، مؤكدا على الطبيعة غير الرسمية للاجتماع بوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه لن يسفر عن قرارات نهائية، إلا أنه أعرب عن أمله في التوصل إلى إجماع أولي حول المساعدة والمهمة.

وأضاف مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أن الوزراء سينظرون في توسيع المشتريات العسكرية مع نفاد المخزونات العسكرية لدول المجموعة.

الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل مروحيات "كا-52" الروسية في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر العمل القتالي لمروحيات "كا-52" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا أثناء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتنفذ المروحيات في إطار العملية العسكرية الخاصة مهام تدمير المعدات العسكرية المدرعة والمنشآت العسكرية التابعة للوحدات الأوكرانية وكذلك مرافقة القوافل العسكرية ونقل أفراد قوات الإنزال الروسية والدعم الجوي للوحدات البرية.

وتجري رحلات المروحيات على الارتفاعات المنخفضة للغاية.

تشاووش أوغلو: ثمة حوار قائم بين روسيا وأوكرانيا من خلال قنوات اتصال

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وجود حوار قائم بين روسيا وأوكرانيا في معرض تشديده على ضرورة التوصل إلى سلام تفاوضي يقبله البلدان.

وذكرت الوكالة أن تشاووش أوغلو قال في ندوة أوروبية أقيمت في سلوفينيا في معرض حديثه عن روسيا وأوكرانيا: "ثمة حوار قائم، ونحن نبذل قصارى جهدنا".

وصرح وزير الخارجية التركي في المناسبة ذاتها بأن بلاده "تدعم كييف أكثر من كثير من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه تحاور روسيا"، مشددا على أن أنقرة مع وحدة الأراضي الأوكرانية.

وأوضح تشاووش أوغلو أن بلاده "تواصل حوارها مع إدارتي كييف وموسكو عبر قنوات مختلفة"، لافتا إلى أن "هذه القنوات كانت موجودة منذ البداية وستظل قائمة من حين لآخر".

قوات كييف تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا بالصواريخ

أعلنت إدارة مقاطعة خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا أن مدينة نوفايا كاخوفكا والمحطة الكهرمائية القريبة منها في المقاطعة، تعرضتا لضربة صاروخية وجهتها قوات كييف.

وقال رئيس بلدية مدينة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "العواقب ستكون رهيبة على الأرجح والآن من المستحيل مغادرة المدينة، وكانت هناك عمليات قصف مكثف وسمعت انفجارات عنيفة".

وتابع: "تساقطت القذائف على المدينة وفي المنطقة المحيطة بالمحطة الكهرمائية ونرى حرائق هناك والعمل جار لمعرفة حجم الدمار".

وأكد أن الوضع في المدينة معقد، حيث انقطعت عنها الكهرباء والمياه.

موسكو تنفي مزاعم لندن حول تلغيم روسيا الموانئ الأوكرانية

أعلنت السفارة الروسية لدى لندن أن مزاعم وزارة الدفاع البريطانية عن "ألغام روسية" حول الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، تشويه للحقيقة.

وقالت السفارة إن "بيان وزارة الدفاع البريطانية ينص على أن محاولات تصدير المواد الغذائية الأوكرانية كانت مهددة بسبب الألغام التي زرعتها القوات الروسية".

وأضافت أن هذه المزاعم "تشوه الواقع عمدا".

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أنها ستنقل مسيّرات غوص إلى أوكرانيا لمسح الساحل.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن توجهه إلى محطة زابوروجيه

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أنه في طريقه وفريق مفتشين عن الوكالة إلى محطة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، التي تعرضت لقصف قوات كييف المتكرر الأسابيع الأخيرة.

وكتب غروسي على تويتر: "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوروجيه.. علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا".

وأوضح أن الفريق سيصل إلى الموقع "في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي".

جدير بالذكر أن محطة زابوروجيه للطاقة الكهرذرية جنوب أوكرانيا خاضعة للجيش الروسي، كما يشرف على كوادرها فريق خبراء روس.

الدفاع الروسية: قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في هجوم فاشل في محوري نيكولايف وخيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قوات كييف هجوما مضادا فاشلا على مقاطعتي نيكولايف وخيرسون على ثلاثة محاور، تكبدت خلاله 560 فردا، وطائرتي "سو-25"، وعشرات الدبابات والعربات المدرعة.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 26 دبابة أوكرانية، و23 عربة مشاة، وتسع عربات مدرعة من أنواع مختلفة، وأسقطنت طائرتين هجوميتين من طراز سو-25، فيما بلغت خسائر العدو البشرية أكثر من 560 فردا.

وأكدت الوزارة أن القوات الأوكرانية نفذت هجومها بأمر مباشر من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم نقلا عن متحدثة قيادة العمليات "يوغ" بوزارة الدفاع الأوكرانية، ناتاليا غومينيوك، أن أوكرانيا شنت هجوما مضادا على الجبهة الجنوبية.

وسيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزء من مقاطعة زابوروجيه، وحرر مدنا كبيرة فيها مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، وقطع أوكرانيا عن بحر آزوف.

وقد تم تشكيل إدارات جديدة في كلا المقاطعتين، وتبث القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية فيها، كما تتم استعادة روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المقاطعتان عن خطط للانضمام إلى روسيا.

قديروف يعلن عن إرسال دفعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن إرسال دفعة جديدة من المتطوعين للالتحاق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

قديروف يتوجه بطلب ملحّ لبوتين لإنهاء عاجل للعملية العسكرية في أوكرانيا

وكتب قديروف على حسابه في تيليغرام: "لحماية مصالح روسيا، ذهب أبناؤها الجديرون إلى دونباس، حيث لن يرحموا عصابات بانديرا ولن يقبلوا بأي مظهر من مظاهر النازية".

وذكر قديروف أن المتطوعين خضعوا لدورة تدريبية تكتيكية وقتالية.

كما تمنى لهم النجاح في إنجاز المهام التي أوكلتها لهم القيادة والعودة سالمين إلى الوطن.

واختتم قديروف قائلا: "أتمنى أن تحقق شجاعتهم وبطولتهم النصر لروسيا ودونباس".

الأمن الروسي.. استخبارات كييف كانت تشن حرب مخدرات على روسيا

كشف ألكسندر غريبينكين، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي عن تجنيد استخبارات كييف تجار مخدرات في أوكرانيا، قبل إرسالهم إلى روسيا وتقديمها لهم كافة الرعاية الممكنة لترويجها في روسيا.

وقال غريبينكين في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "ثبت أن المخابرات الأوكرانية جندت المجرمين على أراضي أوكرانيا، وزودتهم بالمال والمعدات لترويج المخدرات في روسيا".

وأضاف أنهم ركزوا بشكل رئيسي على العمل مع الشباب ولهذا السبب، بدلا من المواد الأفيونية التقليدية، قام الأوكرانيون بترويج المهلوسات والمنشطات الصناعية بين المراهقين.

وذكر أن الأمن الأوكراني قام بتغطية شبكة كبيرة من مختبرات المخدرات السرية في روسيا، تم كشفها والقضاء عليها هذا العام في مقاطعة موسكو.

وتابع: "سجلنا انخفاضا كبيرا، بل وحتى توقفا تاما في كثير من الأحيان في تدفق المخدرات على روسيا من أوكرانيا، ومعظم متاجر المخدرات عبر الإنترنت التي كانت تدار من الأراضي الأوكرانية توقفت عن العمل رغم أنها في العام 2022، احتلت حوالي 20% من سوق المخدرات الروسية مما أدى إلى انهيار سوق المخدرات في العديد من المناطق الروسية".

زيلينسكي يكرم ممثلين أمريكيين لـ"دعمهم أوكرانيا"

أعلن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، عن منح فلاديمير زيلينسكي جوائز حكومية لعدد من الممثلين الأمريكيين ومصمم جورجي لـ"دعمهم أوكرانيا".

وكتب يرماك على تويتر: "قدم فلاديمير زيلينسكي جوائز رسمية للأصدقاء الذين قدموا الدعم لنا منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق.

وفي أغسطس الماضي، أفيد بأن صانعي الأفلام الأمريكيين أبيل فيرارا وشون برايس ويليامز وفيليب جيرارد نيلسون، بدعوة من مكتب زيلينسكي، قاموا بزيارة كييف ومدن بورودينكا وإيربن وغوستوميل في منطقة كييف.

كما زار مشاهير هوليوود الآخرون، على وجه الخصوص، أنجلينا جولي وشون بن وبن ستيلر وجيسيكا تشيستين أوكرانيا بعد 24 فبراير.