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الحركة الأسيرة ستبدأ إضرابها بـألف مضرب كدفعة أولى الخميس القادم

الحركة الأسيرة ستبدأ إضرابها بـألف مضرب كدفعة أولى الخميس القادم
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

قالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ إضرابها بألف مضرب كدفعة أولى يوم الخميس القادم "1 سبتمبر"، مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان مستمرة.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة معا أضافت: نخوض معركتنا "موحدون في مواجهة السجان" بقيادة وطنية تمثل فصائل شعبنا؛ متسلحين بوحدة حقيقية في خندق مقاومة صلف السجان وحقده.

وأكدت، على أن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر، هذه الوحدة التي عنوانها حرية شعب وأرض فلسطين، والتي تُثبت أن العدو واحد وأنه لا مكان للفرقة والتشرذم في مواجهته، والتي تؤكد أن الوحدة الوطنية يمكن تحققها إن توفرت الإرادة الحقيقية لذلك من كافة الأطراف.

وأردف البيان: هذه المعركة التي فُرضت علينا لن نقبل إلا بتتويجها بالنصر المبين -بإذن الله-، ونحتاج لجهاد كل مخلص من أبناء هذا الوطن، فأنتم درعنا الحامي وظلنا الممتد وسندنا في مواجهة السجان، ونخص بالذكر طلبة المدارس والجامعات، ونقاباتنا المهنية، ومؤسساتنا الحقوقية، فالجميع مدعو للضغط على الاحتلال بكافة الأدوات والإمكانيات المتاحة حتى يستجيب لمطالبنا، ولنشارك جميعًا في فضح سياساته العنصرية والحاقدة ضد أسرانا العظام.

وعن صور الأسير عواودة قالت: صور الأسير البطل خليل عواودة التي ظهر فيها في حالة صحية صعبة؛ لهي أكبر دليل على عنجهية هذا العدو اللئيم، وهي في ذات الوقت أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني وعناده في مواجهة السجان لنيل حقوقه.

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