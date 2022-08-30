اليمن تدين اختطاف 139صيادا يمنيا من قبل البحرية الإريترية

العالم - اليمن

واستنكرت الوزارة في بيان لها، يوم الاثنين، قيام السلطات الإريترية باختطاف 139صيادا يمنيا من أبناء مدينة المخا بمحافظة تعز والخوخة بمحافظة الحديدة بينهم 23 قاصراً أثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.

وطالبت وزارة الثروة السمكية، السلطات الإريترية بسرعة الإفراج عنهم، وكل الصيادين المختطفين في سجونها، محملة إياها سلامة المختطفين.

ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية القيام بدورها تجاه ما يتعرض له الصيادين اليمنيين من جرائم اختطاف من قبل السلطات في إريتريا.