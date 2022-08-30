احراق خيام أنصار التيار الصدري قرب البرلمان العراقي

العالم - مراسلون

ونشرت قناة العالم الاخبارية صوراً مباشرة عن اعمدة من الدخان تتصاعد الی السماء أكد مراسل قناة العالم في بغداد انها نتيجة احراق خيام التيار الصدري التي كانوا قد أقاموها بالقرب من مبنی البرلمان.

وأكد مراسل قناة العالم ان الحذر والترقب هو سيد المشهد في بغداد، رغم التوترات الامنية التي شهدتها مناطق الشعب، الزعفرانية، الحرية والشعلة والتي تم فيها مهاجمة مقار أحزاب سياسية تابعة لحركة الفتح وعصائب اهل الحق وغيرهم من الجهات السياسية.

وأشار مراسل العالم ان الشارع العراقي ينتظر اليوم قرار المحكمة الاتحادية للبت بدعوی حل البرلمان، مؤكداً انه اذا تم ذلك فسوف تخف حدة التوتر التي تخيم علی المشهد العراقي فهذا القرار، كان أحد مطالب مقتدی الصدر قبل اعلانه اعتزال العمل السياسي.