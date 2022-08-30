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شاهد.. الكثير من العراقيين عالقين في بغداد بسبب حظر التجوال

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

إعتبر المحلل السياسي احمد السراجي، الاشتباكات المسلحة العنيفة بين انصار التيار الصدري والقوات العراقية بأنها فتنة وتاخذ العراق الى منزلق خطير.

العالم - خاص بالعالم

وقال السراجي في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال التغيطة بالاشتباكات المسلحة العنيفة بين انصار التيار الصدري، إن ما يجري في العراق من اقتتال وسقوط جرحى، إن الكثير من اهالي المحافظات العراقية، عالقين اليوم في محافظة بغداد، وكذلك الكثير من اهالي بغداد لايستطيون الدخول اليها بسبب حظر التجوال التي فرض في البلاد.

واوضح المحلل السياسي، أن ما تشهده الساحة العراقية اليوم هو مآلات فتنة حذر منها المراقبون قبل هذا، ومشيرا الى ان اصبح الوضع في العراق خطيرا جدا ومن الصعب العودة الى ما كان عليه من قبل بسبب الفتنة التي اريدت بهذا البلد.

هذا واعلنت الحكومة العراقية اليوم عطلة شاملة في كافة ارجاء العراق وهناك دعوات للناس بالتزام منازلهم وعدم الخروج للشوارع.

واستهدفت ليلة أمس، مقار تابعة لمنظمة بدر التابعة لهادي العامري وعصائب أهل الحق ومنظمات تابعة للحشد الشعبي.

وأعلنت مصادر قريبة من التيار الصدري استهداف قوافل عسكرية بالقرب من الدجيل وبعض الطرق التي تصل الی بغداد ما أدی الی احراق بعض العجلات في هذه القوافل العسكرية وسقوط العديد من القتلی والجرحی.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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