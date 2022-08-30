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دائرتا محطتي القطارات والحافلات في إيران تلغي جميع الرحلات إلى العراق حتى إشعار آخر

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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