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مفوضية حقوق الإنسان في العراق تدعو الأطراف السياسية الى الحوار السلمي والسعي لتقريب وجهات النظر المختلفة والاستماع لمطالب الجميع

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

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