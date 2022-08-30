الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. مشاهد مرعبة تنقلها كاميرا العالم من تجدد الاشتباكات بالمنطقة الخضراء في بغداد

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

تجددت المواجهات اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت مصادر عراقية ارتفاع حصيلة الاشتباكات المسلحة بين أنصار التيار الصدري والقوى الأمنية العراقية بالمنطقة الخضراء إلى 30 والجرحى إلى 700 منذ اندلاع الاشتباكات يوم أمس . وفيما أعلنتْ السلطاتُ حظراً للتجوال في البلاد، دعتْ القوى السياسة الى الحوارِ ووقفِ العنف. بدورهِ بدأ السيد مقتدى الصدر الذي جاءتْ التطوراتُ بسبب إعلانهِ اعتزالَ العملِ السياسي، اضراباً عن الطعام.

تصنيف :

روابط ذات صلة

احراق خيام أنصار التيار الصدري قرب البرلمان العراقي

شاهد.. ماهو دور زعماء العشائر في حل الأزمة العراقية؟

شاهد.. قصف الخضراء بـ'4' صواريخ ومسلحون يوزعون اسلحة امام اسوارها

الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الإيراني ينتقد استضافة السويد لعناصر زمرة المنافقين

مفتي عمان يدعو لمساعدة باكستان والسودان لمواجهة الفيضانات

شاهد.. هدف الايادي الخفية من زعزعة أمن العراق؟

باختصار.. مقتدى الصدر و إعتزال الحياة السياسية

شاهد بالفيديو.. ضرورة عودة مقتدی الصدر للعمل السياسي لهذا السبب..

يوم المخفيين قسراً.. آلاف الضحايا المصريين والسلطة تنفي اعتقالهم