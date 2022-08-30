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رئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني يدعو كل القوى والأطراف العراقية المعنية للقدوم إلى أربيل للحوار الجاد لتجاوز الوضع المتأزم للبلد

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

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