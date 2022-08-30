ضرورة عودة مقتدی الصدر للعمل السياسي لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

وقال الموسوي في حديث لقناة العالم:"بعد الاحداث الدموية التي شهدتها العاصمة العراقية وسقوط عدد كبير من الضحايا بليلة واحدة، من الضروري عودة السيد مقتدی الصدر من أجل ضبط هذا الايقاع باعتبار ان التيار الصدري أحد اطراف النزاع الحالي في العراق.

وحذر من دخول اطراف اخری لدفع الصراع القائم في العراق الی منزلق خطير وايضاً دخول اطراف خارجية تؤجج الاشتباكات المسلحة ما سيمنع عودة الاستقرار الی العراق حتی وان تدخلت اطراف سياسية أو دينية في هذا الموضوع.

وأكد ان الصدر من الشخصيات الوطنية السياسية في العراق وعودته ضرورية لانهاء الصراع المسلح والدامي الذي تشهده البلاد والذي دفع ضريبته المواطن العراقي.

وأوضح الموسوي ان جميع اطراف النزاع الحالي في العراق خاسرة باعتبار أنهم جميعهم عراقيين وأبناء جلدة واحدة.