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باختصار.. مقتدى الصدر و إعتزال الحياة السياسية

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن السيد مقتدى الصدر بصورة مفاجئة إعتزاله العمل السياسي و إغلاق مكاتب التيار الذي يتزعمه .

العالم - باختصار

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