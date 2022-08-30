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السفير الإيراني ينتقد استضافة السويد لعناصر زمرة المنافقين

السفير الإيراني ينتقد استضافة السويد لعناصر زمرة المنافقين
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

انتقد سفير إيران في ستوكهولم "أحمد معصومي فر" استضافة السويد لعناصر زمرة المنافقين التي خططت لاغتيال الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء قبل 41 عاما.

العالم - ايران

وأشار معصومي فر اليوم الثلاثاء إلى ذكرى استشهاد الرئيس الايراني الاسبق محمد علي رجائي ورئيس وزرائه الدكتور محمد جواد باهنر وكتب في تغريدة له على تويتر: ان الشعب السويدی في انتظار تحديد هوية قاتل رئيس وزرائهم السابق "أولوف بالمه" ومعاقبته منذ أكثر من 30 عاما.

وتابع: ان هذا البلد يستضيف في الوقت الحاضر عناصرا من زمرة المنافقین.

يذكر ان العمليات الارهابية التي خططت لها زمرة المنافقين هي تفجير مكتب رئاسه الوزراء في 29 اب/ اغسطس 1981 الذي اسفر عن استشهاد الرئيس الايراني حينها محمد علي رجائي ورئيس وزرائه الدكتور محمد جواد باهنر والعديد من الشخصيات السياسية.

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