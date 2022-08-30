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مفتي عمان يدعو لمساعدة باكستان والسودان لمواجهة الفيضانات

مفتي عمان يدعو لمساعدة باكستان والسودان لمواجهة الفيضانات
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

دعا الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان، يوم الاثنين، إلى تقديم المساعدة للشعبين الباكستاني والسوداني، في ظل كارثة الفيضانات والسيول التي أصابتهم خلال الأيام الماضية من جراء الأمطار الغزيرة.

العالم - عمان

وفي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، قال الخليلي: "لقد آلمنا ما أصاب إخواننا في بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان العزيزة والسودان الشقيقة وغيرهما، من جوائح أتت على المدن والقرى وعلى كثير من الأموال والأنفس".

وأضاف: "إننا إذ لا نملك إزاء ذلك إلا التسليم لأمر الله والإذعان لحكمه؛ فإننا ندعو الجميع للمسارعة بمد يد العون لهم والتنفيس عن كربتهم".

ومساء الأحد، أعلن المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، ارتفاع حصيلة من لقوا مصرعهم من جراء السيول والفيضانات، منذ يونيو الماضي، إلى 99 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 93.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان الأحد، إن عدد المتضررين من جراء السيول والأمطار ارتفع إلى 226 ألف شخص في 15 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان.

أما في باكستان، فقد أعلنت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان، يوم الاثنين، أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية، حسب وسائل إعلام محلية.

وأسفرت الفيضانات، المتواصلة منذ يونيو الماضي وازدادت خطورتها الأسبوع الماضي، عن مصرع 1061 شخصاً، حسب بيانات رسمية باكستانية.

كما دمرت الفيضانات أكثر من 670 ألفاً و328 منزلاً و122 متجراً و145 جسراً، وألحقت أضراراً بنحو 3082 كيلومتراً من الطرق، حسب "الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث".

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