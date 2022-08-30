شاهد.. هدف الايادي الخفية من زعزعة أمن العراق؟

العالم - خاص بالعالم

وقال السياب في في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال التغيطة بالاشتباكات المسلحة العنيفة بين انصار التيار الصدري، إن ملف التخلات الخارجية دائما كان حاضرا في المشهد السيايسي العراقي.

وأوضح الباحث السياسي، أن الهدف الاساسي من التدخلات الخارجية في المشهد السياسي العراقي هو، اظهار عجز، النظام السياسي الذي اسس منذ عام 2003 بانه غير قادر على ادارة البلد، من أجل الاستيلاء على ثروات العراق واعادة العراق الى الحقبة الديكتاتورية الصدامية.

واكد السياب أن ما حصل في العراق منذ ان اعلن التيار الصدري اعتزاله الساحة السياسية الى الان، هو نتيجة تدخلات خارجية وايادي خفية تهدف الى زعزعة أمن واستقرار العراق، من أجل أن تعبث بالعملية السياسية العراقية وتحقق مطامع خفيه تطمح اليها في العراق.

هذا وتجددت المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية بغداد فيما ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار التيار الصدر إلى 23 منذ الاثنين وأصيب ما لا يقل عن ثلاثمئة وثمانين شخصا في المواجهات على ما أفاد مصدر طبي .

وشهدت المنطقة الخضراء حيث السفارات والمؤسسات الحكومية فوضى عارمة بعدما أعلن زعيم التيار السيد مقتدى الصدر اعتزاله السياسة 'نهائيا'.

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