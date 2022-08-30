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رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر يعلن دعمه لأي قرار بحل البرلمان وإعادة الانتخابات

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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