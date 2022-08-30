قناة العالم
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
١٠:٠٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
السفارة الكندية في بغداد: نطالب رعايانا بمغادرة العراق بسبب الاشتباكات في العاصمة
المجمع الفقهي العراقي يدعو في بيان إلى إصدار ميثاق وطني للإصلاح والسلم والأمن المجتمعي
السيد مقتدى الصدر سيعقد مؤتمرا صحفيا في الحنانة بالنجف الأشرف بعد قليل
رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر يعلن دعمه لأي قرار بحل البرلمان وإعادة الانتخابات
رئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني يدعو كل القوى والأطراف العراقية المعنية للقدوم إلى أربيل للحوار الجاد لتجاوز الوضع المتأزم للبلد
رئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني يدعو كل القوى والأطراف العراقية المعنية للقدوم إلى أربيل للحوار الجاد لتجاوز الوضع المتأزم للبلد
مجلس القضاء الأعلى: المحكمة الاتحادية لم تنظر بدعوى حل البرلمان المعروضة بسبب حظر التجوال
قوة عمليات بغداد تسمح للعجلات التي تحمل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والمواد الطبية وعجلات الوقود بالدخول إلى العاصمة بغداد
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى حل البرلمان حتى إشعار آخر
أنباء عن ارتفاع عدد القتلى إلى 30 والجرحى إلى 700 منذ اندلاع الاشتباكات يوم أمس
المجمع الفقهي العراقي يدعو في بيان إلى إصدار ميثاق وطني للإصلاح والسلم والأمن المجتمعي
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
مباحثات رفع الحظر ومآل المسار الإيجابي
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣
أهم الأخبار
العراق.. هل خيار الحوار مازال على الطاولة؟
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤
خاص بالعالم- مراسلون
قلق اسرائيلي من مسار الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤
خاص بالعالم- مراسلون
الجامعات السورية تتقدم بالتصنيف العالي
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١١
خاص بالعالم- مراسلون
تغلغل التطبيع
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١
أهم الأخبار
مباحثات رفع الحظر ومآل المسار الإيجابي
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
لافروف وعبد اللهيان يبحثان غدا الوضع في سوريا ومستجدات الاتفاق النووي
اجتماع 'أستانا' المقبل حول سوريا قبل نهاية العام الجاري
حول القضايا العميقة والخطيرة التي يواجهها البلد..
بارزاني يؤكد استعداد حكومته للمساعدة في احلال السلام والاستقرار في العراق
السفير الإيراني ينتقد استضافة السويد لعناصر زمرة المنافقين
مفتي عمان يدعو لمساعدة باكستان والسودان لمواجهة الفيضانات
شاهد.. هدف الايادي الخفية من زعزعة أمن العراق؟
مقالات و تحليلات
حقائق تؤكد عداء سطات إبن سلمان للقرآن الكريم وأهله
اللقاء اليمني الروسي.. نقطة تحول مفصلية في زمن الحرب!
قراءة في أبعاد الهدن الأممية.. من المنتصر في اليمن؟
هل بامكان الاوروبي ان يفرض على امريكا التوصل لاتفاق مع ايران؟
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.