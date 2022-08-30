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قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني يصل الى طهران

قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني يصل الى طهران
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

وصل قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني الجنرال "ظهير أحمد بابر"، إلى طهران اليوم الثلاثاء، للقاء مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في البلاد.

العالم - ايران

وأفاد مراسل وكالة إرنا اليوم، أن هذه الزيارة تمت بدعوة رسمية من قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد الطيار "حميد واحدي"، الذي زار باكستان شهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام بنظيره الإيراني ومسؤولين عسكريين كبار.

كما سيتفقد الجنرال بابر خلال زيارته الرسمية إلى إيران مراكز تدريبية وتعليمية للقوات الجوية للجيش.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهرين من زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الباكستانية الفريق "نديم رضا"، لإيران، والتي التقى خلالها رئيس الجمهورية "آية الله إبراهيم رئيسي" ومسؤولين عسكريين آخرين.

يذكر أن توسيع التعاون العسكري والدفاعي بين إيران وباكستان وتحسين أمن الحدود المشتركة كان على جدول أعمال البلدين خلال السنوات الماضية.

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قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني يصل الى طهران

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