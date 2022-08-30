انتقادات ضد حکم سجن سلمی شهاب لمدة 34 عام

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وقد خضعت سلمی شهاب لتحقيق مطول لمدة 285 يوماً قبل احالتها الی المحكمة الجزائية المتخصصة.

وعرفت سلمی شهاب بمواقفها الداعمة لحقوق النساء السعوديات وللقضية الفلسطينية. فقد كتبت في تغريدة في ديسمبر 2020: "الحرية لمسجونات الأنظمة الأبوية والخزي والعار للسجان. #اسقاط_بقايا_الولاية".

وذكرت في تغريدة اخری، أسماء ناشطات سعوديات معتقلات اطلقت عليهن لقب عرابات السادس من نوفمبر تسعين. واستخدمت في تغريدة اخری هاشتاغ الحرية لمعتقلي الرأي عدة مرات.

واعتبر المعارض السعودي د. حمزة الحسن ان محمد بن سلمان يستحق دخول كتاب غينس بعد صدور حكم السجن علی سلمی شهاب لمدة 34 عاماً ومنعها من السفر لمدة 34 عاماً وهي مرأة في الـ34 من عمرها وأم لطفلين، فهكذا حكم لم يصدر طوال تاريخ المملكة.