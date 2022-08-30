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شاهد.. السيد الصدر يوجه المتظاهرين بالانسحاب من الخضراء خلال ساعة واحدة

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

وجه زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، المتظاهرين في المنطقة الخضراء بالانسحاب منها خلال ساعة واحدة فقط.

العالم - العراق

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء خلال ساعة واحدة قائلا في مؤتمر صحفي عقده في "الحنانة" بمدينة النجف الاشرف: "أحزنني كثيراً ما يحدث في العراق"، مقدما اعتذاره إلى الشعب العراقي.

وقال السيد الصدر، ان "العراقي هو المتضرر الوحيد من ما يحدث"، مشيرا الى أن "الوطن الآن أسير للفساد والعنف".

وتابع، "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، لافتا الى أن "الثورة التي شابها العنف فهي ليست ثورة".

وأردف زعيم التيار الصدري قائلا: "أنا الآن انتقد ثورة التيار الصدري كما انتقدت ثورة تشرين عندما شابها العنف"، مستدركا "بدلوا عقولكم وانسحبوا بشكل كامل حتى من الاعتصام".

ولفت الى أن "هناك ميليشيات وقحة ويجب أن لا يكون التيار وقحاً"، مردفا "لن اتدخل بأي سياسة من الآن فصاعداً وارجو عدم توجيه أي سؤال سياسي لي".

وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، حيث اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

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شاهد.. السيد الصدر يوجه المتظاهرين بالانسحاب من الخضراء خلال ساعة واحدة