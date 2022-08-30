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السيد مقتدى الصدر يطالب أنصاره بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وإلغاء الاعتصام

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

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