قراءة في آخر تطورات مباحثات رفع الحظر

العالم - مع الحدث

وقال الحمروني في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن حسب المعطيات سيكون هناك خيط أو دخان ابيض يخرج من فيينا آخر هذا الاسبوع او بداية الاسبوع القادم.

واضاف ان الرئيس الأميركي، جو بايدن بحاجة قصوى الى رفع الحظر عن ايران لذا يحاول الوصول الى تفاق نووي مع ايران بأي ثمن كان، اولا من أجل طمأنة حلفائه الاوروبيين وخصوصا الافرنسيين والبريطانيين والالمان بسبب ازمة الطاقة والغاز التي عصفت بهم بعد فرض الحظر على روسيا، وثانيا طمأنة حلفائه في المنطقة.

وأوضح الحمروني، أن الجانب الايراني في مباحثات الغاء الحظر لا يريد الوصول الى الاتفاق النووي بأي ثمن كان، لانه يريد اتفاقا يخدمة مصلحة الشعب الايراني واول مطالبه رفع الحظر الاقتصادي، وثانية اخذ الضمانات الاميركية، بعدم الخروج احادي الجانب مرة ثانية من الاتفاق.

من جانبه اكد الباحث في العلاقات الدولية محمد قادري، أن اجواء مباحثات الغاء الحظر توحي بأن هناك خطوات ايجابية نحو دفع عجلة مباحثات الغاء الحظر ولكن هذا لا يعني اننا سنشهد اتفاق نووي قريب.

وقال قادري، ان ايران ستقدم الرد الازم والجازم للطرف الاوروبي اخر هذا الاسبوع بعد دراسة الرد الاميركي، بشكل مفصلي، مشيرا الى أن المنطق الايراني في مباحثات الغاء الحظر منطق سليم، ولكن واشنطن تفتقر للارادة السياسية القوية.

من جانبه، اكد الباحث في الشؤون الدولية على فضل الله ان هناك خطوات ايجابية في مباحثات الغاء الحظر.

وقال فضل الله، إن العقبة الكبرى أمام مباحثات الغاء الحظر من قبل واشنطن هو الكونغرس الأميركي.

واضاف، أن توقيع الكونغرس الاميركي على الاتفاق النووي يعد ضمانا لهذا الاتفاق، مشيرا الى ان اتفاق 2015 كان اجراء رئاسيا ولم يوقع عليه الكونغرس لهذا مع تسلم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الحكم خرج من الاتفاق النووي، لهذا توقيع الكونغرس الاميركي على الاتفاق النووي يعد الضمانة لهذا الاتفاق، يمنع اي رئيس اميركي جديد من النقض بهذا الاتفاق.

ولفت الباحث في الشؤون الدولية الى أن الكونغرس الاميركي يحتاجة الى 30 يوم لتداول نص الاتفاق النووي والتوقيع عليه، وهنا تبدأ لعبة التوازنات بين الحزب الديمقراطي والجمهوري، بما انهم على اعتباب انتخابات نصفية قادمة.

وبين فضل الله اذ لم يوقع الكونغرس على الاتفاق النووي، سيتخدم "جو بايدن" الفيتو الرئاسي ويستطيع تمرير الاتفاق.

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