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العمليات المشتركة العراقية: رفع حظر التجوال في جميع المحافظات وعودة الحياة إلى طبيعتها

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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