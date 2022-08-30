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رئيس تحالف الفتح هادي العامري: مبادرة السيد مقتدى الصدر بوضع نهاية للعنف المسلح مبادرة شجاعة وتستحق التقدير والثناء

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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