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شاهد.. مراسل العالم: الهدوء يعود الى بغداد

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

افاد مدير مكتب العالم في بغداد بأن القوات الامنية هي التي تتواجد فعليا في المنطقة الخضراء بعد توجيه السيد مقتدى الصدر المتظاهرين بالانسحاب منها خلال ساعة.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، إن بعد امتثال انصار التيار الصدري الى دعوة السيد مقتدى الصدر بالانسحاب خلال ساعة من المنطقة الخضراء وكافة المواقع، عاد الهدوء د مجددا الى العاصمة العراقية بغداد.

واضاف، أن حركة المرور في العاصمة العراقية بغداد عادة الى ظبيعتها، حيث رفع الحواجز بعد ان تم الغاء حظر التجوال في كافة المحافظات.

واشار مراسلنا الى ان انصار التيار الصدري غادروا المنطقة الخضراء بشكل كامل والقوات الامنية تمسك بزمام الامور.

هذا وأمهل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنصاره ساعة واحدة للانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأكد الصدر في مؤتمر صحفي بالنجف الأشرف حرمة الدم العراقي، وقال إن التيار الصدري منضبط ومطيع، وإنه سيبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال ستين دقيقة.

وقدم مقتدى الصدر اعتذاره للشعب العراقي الذي وصفه بالمتضرر الوحيد مما يجري. وأضاف أن الحشد الشعبي لا علاقة له بما حصل، كما شكر القوات الأمنية التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف. واعتبر أن العراق بات الآن أسيرا للفساد والعنف، ولفت إلى أن اعتزاله العمل السياسي هو اعتزال نهائي.

المزيد من الاتفاصيل في الفيديو المرفق..

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