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تحالف الفتح يشيد بخطوة السيد الصدر ويدعو الجميع الى الحذو حذوه

تحالف الفتح يشيد بخطوة السيد الصدر ويدعو الجميع الى الحذو حذوه
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الثلاثاء، ان مبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر شجاعة وتستحق التقدير والثناء.

العالم - العراق

وقال العامري في بيان له إن "مبادرة السيد مقتدى الصدر بوضع نهاية للعنف المسلح مبادرة شجاعة وتستحق التقدير والثناء، وجاءت في لحظة حرجة يراهن فيها الاعداء على توسيع حالة الاقتتال بين الاخوة".

وأضاف: "نؤيد بقوة ما جاء في هذه المبادرة"، مطالباً "الجميع بالحذو حذو السيد مقتدى الصدر بخطوات مماثلة لحقن الدماء وقطع دابر الفتنة".

ودعا الى "تعاون جميع القوى الوطنية من اجل لملمة آثار الازمة والسير قدما للخروج من الانسداد السياسي الذي يدفع ثمنه شعبنا الكريم الصابر".

ووجَّه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بانسحاب التيار الصدري من البرلمان خلال ساعة واحدة.

بعد ذلك وجه "وزير الصدر" بانسحاب الفصائل المسلحة من المنطقة الخضراء فورا.

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