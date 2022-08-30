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رئيس لجنة الاربعين المركزية في ايران: الحكومة العراقية اعلمتنا بفتح الاجواء والحدود البرية

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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