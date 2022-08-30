واشنطن تحذر السلطة الفلسطينية من طلب 'العضوية الكاملة' في الأمم المتحدة

العالم ـ فلسطين

وأشار الموقع، أن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بدأ قبل أسابيع قليلة محادثات هادئة مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك بشأن تصويت محتمل على قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وحسب تقرير “واللا”، فقد ناقش الفلسطينيون القضية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية فأبدوا تحفظات شديدة وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى أي تقدم سياسي، مضيفين أن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو إذا طرحت القضية للتصويت.

يذكر أن في نوفمبر 2012، تمكن الفلسطينيون من الحصول على دولة مراقب وليست عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.

ومنذ ذلك الحين، حاول الفلسطينيون عدة مرات الحصول على تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قبولهم كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 صوتا مطلوبا لإجراء تصويت على هذه القضية.

ويصل مسؤول الملف الإسرائيلي ـ الفلسطيني في الخارجية الأمريكية، هادي عمار، اليوم الثلاثاء في زيارة لكيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسيكون موضوع التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة أحد المواضيع الرئيسية التي سيناقشها مع أبو مازن.