الرئيس الإيراني یبحث مع رئيس وزراء ماليزيا العلاقات الثنائية

العالم - إيران

وقال رئيسي في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب اليوم الثلاثاء: إن ماليزيا تحظى بمكانة بارزة في السياسة الخارجية الإيرانية هناك طاقات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة الشعبين وقال: هناك مشاريع مختلفة على جدول أعمال تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والعلمية والبحثية والتقنيات الجديدة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التجارية، نأمل أن نشهد تحقيقها في ظل جهود مسؤولي البلدين.

وأشار إلى العلاقات الجيدة للغاية بين الشركات التجارية في البلدين وقال: إن حجم العلاقات التجارية بين إيران وماليزيا لا يتناسب مع القدرات الموجودة وهناك مجال كبير لزيادة التبادلات التجارية.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب في الاتصال الهاتفي باهتمام رئيسي بتوسيع العلاقات الثنائية، معتبرا بان العلاقات مع إيران مدعاة لفخر ماليزيا حكومة وشعبا.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها واحدة من الدول المهمة والمؤثرة، كانت دائما دعما مهما للأمة الإسلامية.

وأكد رئيس وزراء ماليزيا أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي شريكنا التجاري المهم للغاية في آسيا، ونحن سعداء للغاية من تنمية العلاقات التجارية بين البلدين بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

واستنكر يعقوب سياسة فرض العقوبات القاسية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال إن الإرادة السياسية الحالية ستكفل زيادة تطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات.