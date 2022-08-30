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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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وزير الداخلية الايراني: الحدود الجوية مع العراق مفتوحة اما الحدود البرية فسيتم افتتاحها متى ما حصلنا على الاطمئنان على سلامة الزوار
الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة: سنبدأ إضرابنا بألف مضرب كدفعة أولى يوم الخميس المقبل
الكاظمي يوعز لقائد العمليات المشتركة العراقية بفتح الجسر المعلق في بغداد
اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي في العراق تعلن إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلق وسط بغداد
رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي: علينا ان ندين اية ممارسة خاطئة من اي طرف فينا
رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي: القوة لا يمكنها ان تفرض واقعاً سياسياً يكره الاخرين على المضي وفق بوصلتها
رئيس لجنة الاربعين المركزية في ايران: الحكومة العراقية اعلمتنا بفتح الاجواء والحدود البرية
قائد حرس الحدود الايرانية: تمت اعادة فتح منفذ شلمجة الحدودي مع العراق بوجه الزوار وسيتم فتح منفذي مهران وجذابة قريبا جدا
انصار التيار الصدري يغادرون المنطقة الخضراء بالكامل تلبية لدعوة السيد مقتدى الصدر
مدير مكتب العالم: انتهت عملية انسحاب انصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء ومحيطها
الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة: سنبدأ إضرابنا بألف مضرب كدفعة أولى يوم الخميس المقبل
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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