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القيادي في حركة حماس زاهر جبارين: على العدو الصهيوني أن يوقف عدوانه على أسرانا وإننا في حركة حماس نعمل مع كل الجهات والوسطاء للجم العدو

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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